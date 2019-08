Connu de longue date, l’intérêt du Napoli pour Hirving Lozano a mis du temps à se matérialiser, mais devrait connaître son épilogue. Voulant absolument prendre un renfort offensif, le club partenopei n’a pas eu de réussite dans les dossiers Nicolas Pépé et James Rodriguez, mais devrait enfin trouver son bonheur. En effet, Sky Italia explique que le transfert est tout proche d’être signé.

Les discussions entre l’agent du joueur, Mino Raiola, et le président napolitain Aurelio De Laurentiis sont en cours et seul un accord sur les droits d’images du joueur manque pour le moment. Selon le Corrierre dello Sport, le PSV Eindhoven devrait obtenir 42 millions d’euros grâce au départ de son ailier mexicain. Le salaire annuel du joueur devrait avoisiner les quatre millions d’euros et son contrat sera de 5 ans. Les dernières indiscrétions de Sky Italia font état d’une issue positive.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10