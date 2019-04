Depuis l’élimination du Real Madrid en Ligue des Champions et le retour aux affaires de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté de la Casa Blanca. Et si le numéro 7 du Paris Saint-Germain n’a toujours pas commenté ces rumeurs depuis la nomination de ZZ (il s’était exprimé avant, quelques jours après la défaite face à MU), c’est parce que le sujet reste sensible.

En témoigne la réaction de son père Wilfried Mbappé lorsque des journalistes espagnols de la chaîne de télévision Cuatro l’ont abordé hier, à l’occasion de la rencontre entre Kylian Mbappé et Pelé. « Bonjour, c’est pour la TV espagnole ». Ce à quoi a d’abord répondu le père du Parisien : « non, non, non, je ne parle pas aux médias espagnols ». Pas de quoi freiner le journaliste qui a alors enchaîné : « quand verrons-nous votre fils en Espagne ? » Une question qui n’aura pas plus de succès. « Non, pas de questions, je ne dirai rien ».