Le 31 août, le club de Luzenac a appris une nouvelle pour le moins surprenante. En effet, le club qui était promu en Ligue 2 il y a cinq ans et n’a jamais évolué en seconde division suite au refus de la Ligue de Football Professionnel (LFP), a vu cette décision être refusée par la justice. De ce fait, et comme le rapporte, l’Equipe, le président du club, Jérôme Ducros, qui évolue aujourd’hui en Régional, veut que la Ligue finance la réintégration du club en L2.

« Aujourd’hui, nous devons être réintégrés en Ligue 2. Point barre. Et c’est exécutoire (car l’appel de la LFP devant le Conseil d’État n’est pas suspensif). Cela fait cinq ans et demi que l’on nous crache dessus, excusez-moi du terme. On disait que nous n’avions pas de terrain pour évoluer en L 2, ce qui était faux. Nous avions des conventions avec le Stadium de Toulouse. La LFP n’a pas voulu nous donner de dérogation. Elle a commis un très grand nombre d’erreurs de droit, a expliqué ce dernier. C’est un cas d’école. Mon but est simple. J’attends que la LFP vienne me dire comment on fait pour me réintégrer en Ligue 2. Il faut que je me retrouve avec une équipe telle que je l’avais en juin 2014. Désormais, je n’ai plus un joueur, plus de staff. Il faut tout reconstruire, et ça a un coût financier. On part de zéro. Il nous faudra plusieurs dizaines de millions, c’est clair ».

