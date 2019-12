Kylian Mbappé (20 ans) est un jeune joueur très ambitieux. Et le champion du Monde 2018 ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, l’attaquant parisien a plusieurs fois fait part de son envie de disputer les Jeux Olympiques l’été prochain (24 juillet - 9 août) après l’Euro 2020. Si le club de la capitale tempère les ardeurs de l’ancien Monégasque, via Leonardo, Denis Masseglia, le président du CNOSF, espère que l’international français pourra garnir les rangs de l’équipe de France Espoirs emmenée par Sylvain Ripoll.

« Je trouve cela très bien que Kylian Mbappé ait exprimé sa volonté d’aller aux Jeux. Cela illustre l’importance de la compétition pour un champion du monde qui a connu déjà beaucoup de titres, explique Masseglia dans un entretien accordé à L’Équipe. J’apprécie cette envie qu’il a de participer aux Jeux et surtout de gagner. (...) Il est normal que son employeur (le PSG) ait le dernier mot mais son intérêt est aussi que son joueur soit le plus heureux possible. »