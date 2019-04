Les quarts de finale terminés, place aux demi-finales de la 27e Ligue des champions (64e C1) ! Le tirage ayant été réalisé au même moment que les quarts, les équipes savaient à quoi s’attendre. Tombeurs de Manchester City au terme d’un quart de finale retour dantesque, les Spurs affronteront l’Ajax Amsterdam, qui a réalisé l’exploit d’éliminer la Juventus en s’imposant à Turin au match retour. Dans l’autre moitié de tableau, ce sont les Catalans du FC Barcelone, larges vainqueurs de Manchester United, qui accèdent aux demi-finales. Où ils retrouveront les Reds de Liverpool, qualifiés avec la manière aux dépens du FC Porto.

L’UEFA a dévoilé le programmes des demi-finales. Les quatre derniers matches auront lieu les 30 avril et 1er mai pour les rencontres aller, et les 7 et 8 mai pour les rencontres retour. Le mardi 30 avril, le FC Barcelone recevra Liverpool au Camp Nou. Le lendemain, Tottenham accueillera l’Ajax Amsterdam, dans un stade flambant neuf, où les Spurs se sont toujours imposés. La semaine suivante, on inverse le calendrier. Le leader d’Eredivisie accueillera les Spurs pour un ticket en finale le mardi 7 mai. Le lendemain, mercredi 8 mai, les Reds chercheront à décrocher leur ticket pour une deuxième finale consécutive, à l’occasion d’une rencontre qui promet d’être épique face aux Blaugranas.

Le programme des demi-finales de la Ligue des champions :

FC Barcelone - Liverpool FC : aller au Camp Nou le mardi 30 avril (21h)/retour à Anfield Road le mercredi 8 mai (21h).

Tottenham Hotspur FC - Ajax Amsterdam : aller au Tottenham Hotspur Stadium le mercredi 1er mai (21h)/retour le mardi 7 mai à la Johan Cruyff ArenA (21h).

La finale :

Le samedi 1er juin, au Wanda Metropolitano de Madrid (21h).