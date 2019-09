C’est l’heure des retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. À l’occasion de la 1ère journée du groupe A, les deux équipes vont s’affronter au Parc des Princes (rencontre à suivre sur notre live commenté). Et dans son édition du jour, Le Parisien revient sur l’intérêt parisien pour Karim Benzema (31 ans).

En 2015, le club de la capitale rêve de Cristiano Ronaldo. Et pour attirer le Portugais, les Rouge et Bleu montent un stratagème incluant l’international français (81 sélections, 27 buts). L’objectif était de recruter le numéro 9 madrilène avant le quintuple Ballon d’Or et ce dès 2015. L’ancien joueur de Lyon n’aurait pas été insensible à cet intérêt mais les négociations entre les différentes parties n’ont pas été assez loin pour que le transfert ait lieu.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10