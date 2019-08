Les dirigeants du FC Barcelone sont présents à Paris pour négocier le transfert de Neymar. Et de nouvelles informations sortent toutes les heures sur cette réunion entre émissaires barcelonais et direction parisienne.

La radio catalane RAC1 nous apprend par exemple que le PSG aurait demandé à Eric Abidal et ses hommes d’inclure Ivan Rakitic dans le deal, en plus de Philippe Coutinho et d’une somme d’argent. Reste à voir quelle sera la réponse catalane, mais le Croate fait bien partie des joueurs potentiellement sur le départ.

