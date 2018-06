Vinicius Junior est très souvent comparé à Neymar. Et à partir de la saison prochaine, le prodige brésilien pourra tenter de faire ses preuves en Europe, du côté du Real Madrid. L’ailier qui soufflera ses 18 bougies le 12 juillet prochain a été recruté pour près de 45 M€. Une somme rocambolesque pour un jeune de cet âge, mais qui s’explique par la forte concurrence dans ce dossier.

Lors d’une interview accordée à Marca, le principal intéressé a révélé le nom des clubs avec qui son entourage était en contact. « Le PSG et Barcelone, entre autres, ont toujours été en contact avec nous. Au final, on a attendu le bon moment et choisi la bonne équipe ». C’est dit !