Le décès de Pape Diouf des suites du coronavirus est un coup dur pour l’Olympique de Marseille et ses supporters, mais de façon globale, c’est un grand nom du football français qui s’en est allé ce mardi soir. Le Paris Saint-Germain a tenu à s’exprimer et a écrit un joli message pour l’ancien président phocéen, sa famille et le peuple phocéen.

« Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu’à l’OM. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure », a écrit le club de la capitale. Dans ces moments là, il n’y a pas de rivalité.