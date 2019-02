Tôt ce matin, le Paris Saint-Germain a annnoncé avoir trouvé son nouveau sponsor maillot pour la saison à venir (le nombre d’années n’a pas été précisé). Il s’agit d’Accor, qui sera représenté via sa filiale All Accor Live Limitless sur la tunique parisienne. Cela met fin à 13 ans de collaboration avec la marque Emirates, qui a été saluée par le club de la capitale dans un communiqué.

« Le PSG remercie Emirates après treize années d’un partenariat réussi. À l’heure où il vient d’annoncer son nouveau sponsor maillot, le Paris Saint-Germain tient à remercier chaleureusement Emirates pour le partenariat loyal et constructif qui aura lié les deux parties de 2006 à 2019. Au cours de ces treize années inoubliables, le partenaire majeur des Rouge et Bleu a partagé avec le Paris Saint-Germain l’extraordinaire ascension du Club sur la scène internationale au fil de ses performances sportives et de la diversification spectaculaire de sa marque. À travers sa présence centrale sur le maillot du Paris Saint-Germain, Emirates aura accompagné fidèlement les transformations historiques du Club depuis 2011, affichant sa passion pour le sport et les valeurs qu’il véhicule », peut-on lire.