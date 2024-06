Tournoi Maurice Revello : les Bleus U-20 chutent contre la Côte d’Ivoire

Alors que les Bleus se préparent activement pour l’Euro 2024 à venir en Allemagne et que la liste des Bleuets pour les Jeux Olympiques de Paris a été dévoilée par Thierry Henry, l’équipe de France u20 était aussi au turbin en ce début de mois de juin. En effet, les jeunes joueurs de Landry Chauvin affrontaient les u20 de la Côte d’Ivoire, dans le cadre du Tournoi Maurice Revello, sur la pelouse du Stade Jules Ladoumègue de Vitrolles.

Dans le onze de départ, Landry Chauvin a aligné une défense à quatre composée de Therence Koudou, Brahim Traoré, Cheick Keita et Kassoum Ouattara devant le portier Mathieu Patouillet. Au milieu, on retrouvait Edouard Michut, Lesley Ugochukwu et Andy Diouf, positionnés derrière le trio offensif articulé autour de Alan Virginius, Matthis Abline et Justin-Noel Kalumba. Malgré cette jolie composition, la France a perdu (0-2) avec des réalisations ivoiriennes signées Gilbert Bandama (37e) et Christ Wawa (63e).