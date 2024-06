BVB : la lettre d’adieu de Jadon Sancho

Prêté depuis janvier au Borussia Dortmund, Jadon Sancho a terminé son court passage par une défaite en finale de la Ligue des Champions. Le joueur de 24 ans a adressé un long message sur X, félicitant dans un premier temps le Real Madrid pour son sacre en C1 et remerciant ensuite les fans pour leur soutien à Wembley. Ensuite, le joueur appartenant à Manchester United s’est livré pour ce qui ressemble fortement à des adieux au BVB.

«Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans ce club extraordinaire. Je ne vous remercierai jamais assez de m’avoir accueilli comme vous l’avez fait au cours de ces six derniers mois», a ajouté l’ailier anglais, avant d’adresser un dernier mot pour les dirigeants et les supporters. «Merci à Edin Terzić, Sebastian Kehl et Hans-Joachim Watzke d’avoir cru en moi et de m’avoir fait revenir. Enfin, un grand merci aux fans du BVB. Votre soutien est incroyable et je vous en suis éternellement reconnaissant !», a conclu Sancho, qui aurait certainement une autre issue à son passage au BVB.