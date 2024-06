Yves Bissouma a été agressé et aspergé de gaz lacrymogène

Sales vacances pour Yves Bissouma. Le milieu malien de 27 ans qui a terminé sa saison avec Tottenham était en train de profiter d’un repos bien mérité au sein d’un hôtel 5 étoiles du côté de Cannes avec sa compagne. Alors qu’ils rentraient dans l’établissement Majestic Barrière à 4h du matin, l’ancien de Brighton a été attaqué par deux hommes cagoulés comme l’annonce The Sun.

Voulant se réfugier dans l’hôtel, mais ne pouvant pas, car les portes étaient fermées, il a été aspergé de gaz lacrymogène au visage puis les ravisseurs lui ont arraché du poigné sa montre d’une valeur de 305 000 euros (260 000£) avant de s’enfuir en voiture. Le couple s’est alors retrouvé en état de choc et la police a lancé une enquête. Yves Bissouma et sa compagne ont décidé de revenir à Londres plus tôt que prévu suite à cet incident.