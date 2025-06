Amical : le Sénégal surprend l’Angleterre

C’est la première défaite depuis que Thomas Tuchel a pris les rênes de la sélection anglaise. En match amical du côté du City Ground ce soir, les Three Lions ont été battus par le Sénégal 3-1 et replongent dans le doute qui s’est emparé d’eux depuis la fin de l’Euro 2024 et de l’ère Southgate. Tuchel avait pourtant aligné une belle équipe avec les titularisations de Kane, Saka ou encore Rice même si d’autres joueurs (Henderson, Chalobah, Gallagher, Gordon) ne sont pas toujours dans le onze.

Global 61 Possession 39 92 Passes réussies 89

Malheureusement après l’ouverture de Kane dès la 7e, l’Angleterre a éteint la lumière. Ismaïla Sarr a égalisé avant la pause (40e), puis c’est Habib Diarra qui a donné l’avantage à son équipe à l’heure de jeu (62e). Bellingham a bien cru égaliser mais la VAR a finalement refusé son but pour une main de Colwill. Dans les arrêts de jeu, le Messin Cheikh Sabaly a offert aux Lions de la Teranga une victoire encore plus prestigieuse, prolongeant également la série à 22 matchs consécutifs sans défaite pour son équipe nationale.