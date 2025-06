Manchester City : un nouveau club de Premier League s’intéresse à Grealish

Indésirable à Manchester City, le passage de Jack Grealish chez les Skyblues représente l’une des plus grandes déceptions de l’histoire récente de Pep Guardiola. Arrivé pour près de 100 millions en provenance d’Aston Villa, l’international anglais n’aura jamais trouvé sa place dans l’effectif, et cherche désormais à se relancer. Non-retenu pour la Coupe du monde des clubs, Jack Grealish suscite un intérêt certain en Premier League.

Après Newcastle, qui a manifesté un vif intérêt il y a quelques jours, c’est maintenant Everton qui est venu aux renseignements pour l’ailier anglais. Selon le Daily Mail, aucune discussion n’a eu lieu entre les deux clubs, mais les Toffes sont au courant de la disponibilité de Grealish. La nouvelle direction du club surveille avec attention la situation, même si le salaire du joueur ne poussera Everton a tenter seulement un prêt. Affaire à suivre.