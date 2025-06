Tottenham a choisi le remplaçant d’Ange Postecoglou

Alors que le départ du coach australien Ange Postecoglou a fait beaucoup de remous dans le vestiaire des Spurs, la direction du club londonien s’attelle désormais à trouver rapidement un nouveau manager pour préparer la saison prochaine. Et selon The Sun, Daniel Levy et ses équipes auraient jeté leur dévolu sur le manager de Brentford Thomas Frank.

La suite après cette publicité

À 51 ans, le manager danois souhaiterait changer de club et gagner Londres, ce qui mettra fin à son passage de près de sept ans avec les Bees couronné de succès, durant lequel il a solidement installé l’équipe en Premier League. Le manager de Fulham, Marco Silva, et Andoni Iraola de Bournemouth sont en lice, mais Frank devrait devenir le quatrième entraîneur permanent de Tottenham au cours des quatre dernières années.