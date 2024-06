Mercato : José Mourinho rêve d’un joueur du Real Madrid pour Fenerbahçe

José Mourinho a donc repris du service. Annoncé en Arabie saoudite ou de retour en Premier League après son départ forcé de l’AS Roma le Special One a finalement rebondi en Turquie, à Fenerbahçe. Sans surprise, le coach portugais a été accueilli en héros par la dizaine de milliers de supporters bleu et jaune. Habile lorsqu’il faut se mettre les fans dans la poche, Mourinho n’a pas manqué l’occasion de faire grimper sa cote de popularité en faisant de grandes annonces.

«Le plus important n’est ni de développer le football turc ni de développer la Super League turque, le plus important c’est Fenerbahçe ! À partir de maintenant, vos rêves sont mes rêves. Le football est une passion. Je pense que je suis dans l’un des meilleurs endroits où l’on peut ressentir cette passion. Depuis que j’ai rencontré Ali Koç, je peux vraiment dire que je voulais être ici. Vous êtes un très grand groupe de supporters. Je le dis de tout mon cœur, je voulais être ici pour votre passion.»

Mourinho est prêt à accueillir Arda Güler

De quoi redonner du baume au coeur des fans du Fener, après la perte du titre face au rival de Galatasaray. Et visiblement, Mourinho ne compte pas s’arrêter là. Il Corriere dello Sport nous apprend que le Special One aurait déjà une priorité pour le prochain mercato estival : Paulo Dybala ! À 30 ans, le champion du monde argentin (également courtisé par le club saoudien d’Al-Shabab) sort de deux saisons passées avec Mourinho avec un bilan de 34 buts et 18 passes décisives en 77 rencontres, toutes compétitions confondues et dispose d’une clause libératoire de 12 M€ valable jusqu’à la fin du mois de juillet. Sur le papier, Mourinho voudrait ramener du lourd au Fenerbahçe.

Cependant, Mourinho a rapidement démenti cette information en conférence de presse. « C’est la même chose avec les joueurs qui partent qu’avec ceux qui arrivent. Nous devons être respectueux, leur parler et ne pas publier leurs noms dans la presse. Mário Branco (le directeur sportif de Fenerbahçe, ndlr) est d’accord avec moi, nous devons discuter, rencontrer les joueurs, être honnêtes avec eux. Nous devons essayer de le faire en privé. Ils ont parlé de Lukaku, de Dybala… Je ne veux aucun d’entre eux. »

En revanche, le Portugais ne dirait pas non à un come-back d’ardu Güler… « S’il veut venir… Mais quand vous êtes au Real Madrid, que vous êtes champion d’Europe, qu’il est jeune… Je ne pense pas qu’il ait l’intention de revenir. Mais s’il aime le club et qu’il veut revenir, sous forme de prêt gratuit et si le Real Madrid paie 75 % de son salaire, nous ne dirons pas non. » Un appel du pied qui ressemble plutôt à une bouteille jetée à la mer, même si le jeune Turc du Real Madrid a besoin de temps de jeu.