Fenerbahçe : les folles promesses de José Mourinho après son accueil historique

«Bonjour à tous les fans du Fenerbahçe, on se retrouve demain à Kadiköy, commençons notre aventure ensemble». En ces mots, José Mourinho avait officialisé sa signature avec le club turc samedi soir. Une petite vidéo sous la forme d’un teasing puisque la mythique écurie stambouliote prévoyait une plus grande annonce en bonne et due forme ce dimanche pour accueillir l’ancien coach du Real Madrid, de Chelsea et de l’Inter. Une cérémonie à la hauteur de son statut a donc été organisée à Kadiköy, dans l’enceinte du stade Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi. Les dernières heures ont été mouvementées pour le Special One. En effet, il a rencontré le président de Fenerbahçe, Ali Koç, le directeur sportif de Fenerbahçe, Mario Branco, et Acun Ilıcalı, qui fait partie de la nouvelle direction, à Wembley hier soir pour un grand sommet historique. L’avion privé de José Mourinho a quitté Londres à 09h07, heure locale du Royaume-Uni. Il est entré dans l’espace aérien turc à 14h12 et a atterri à l’aéroport Sabiha Gökçen où il a été accueilli par des premiers supporters du Fener. L’entraîneur portugais a ensuite été conduit à l’hôtel en hélicoptère où il a survolé le ciel d’Istanbul.

Le président de Fenerbahçe, Ali Koç, a ouvert le discours en premier. Il a déclaré : «Grande famille, grands fans de Fenerbahçe, bienvenue en ce jour historique, dans notre temple où nous jouons nos matchs depuis plus de 100 ans depuis notre fondation. Je vous salue avec amour et respectons les millions de fans qui nous regardent sur les écrans aux côtés de notre temple. Aujourd’hui nous franchissons une étape très importante, très précieuse et historique avec notre communauté, j’espère que Dieu y mènera à une bonne issue. Au nom de nous tous, au nom des millions de supporters de Fenerbahçe, je souhaite la bienvenue à notre entraîneur, Monsieur Mourinho, pour cette grandeur, cette singularité, cet amour et cette appartenance indescriptibles qui ont secoué le monde. Il est parmi les meilleurs entraîneurs vivants et morts que l’histoire du monde a jamais vu. Il fait certainement partie du top 5 des meilleurs entraîneurs. Il nous a choisis pour l’avenir de Fenerbahçe». Après cette introduction du président du club stambouliote, José Mourinho a pris a parole dans une ambiance de folie.

Des milliers de supporters sont venus au stade ce dimanche pour assister à cette cérémonie. Certains fans de Galatasaray ont même été aperçus aux abords de l’enceinte rivale dans une ambiance conviviale et chaleureuse : «Je veux travailler ici pour aider le football turc et développer la Ligue turque. Je veux Le plus important n’est ni de développer le football turc ni de développer la Super League turque, le plus important c’est Fenerbahçe ! A partir de maintenant, vos rêves sont mes rêves. Le football est une passion. Je pense que je suis dans l’un des meilleurs endroits où l’on peut ressentir cette passion. Depuis que j’ai rencontré Ali Koç, je peux vraiment dire que je voulais être ici. Vous êtes un très grand groupe de supporters. Je le dis de tout mon cœur, je voulais être ici pour votre passion », a déclaré l’entraîneur portugais lors de sa conférence de presse organisée sur la pelouse du stade Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi. Sur demande du président, deux supporters et deux supportrices ont été invités à venir sur le terrain afin de faire signer des maillots à José Mourinho.

Après la cérémonie de signature et la conférence de presse, le nouvel entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho, et le président de Fenerbahçe, Ali Koç, ont visité les tribunes tour à tour et des photos ont été prises avec les supporters turcs qui ont fait le déplacement pour assister à ce jour historique : «Je fais partie de votre famille. Ce maillot est comme ma peau et mes os. Je voudrais vous remercier pour votre amour. J’ai profondément ressenti l’amour que vous m’avez montré depuis que mon nom a été lié à Fenerbahçe. Normalement, un entraîneur voit cet amour après sa nomination. Mais avant cela, je pouvais déjà le ressentir de votre part. Cet amour me donne une grande responsabilité», a conclu le Portugais de 61 ans. C’est un jour tout simplement historique pour le football turc. Nul doute que les projecteurs seront nombreux sur la Süper Lig l’année prochaine après une saison ponctuée par plusieurs scandales. La venue de José Mourinho semble être une lumière attendue depuis longtemps pour ce pays peuplé de 85 millions de passionnés bercés aux joutes houleuses des derbys d’Istanbul.