Dean Huijsen répond à l’intérêt du Real Madrid

Nouvel appelé par la sélection espagnole lors du dernier rassemblement, Dean Huijsen sera probablement l’un des défenseurs centraux les plus courtisés sur le marché cet été. Le joueur de Bournemouth est d’ailleurs dans le viseur du Real Madrid depuis quelques semaines, qui souhaite renouveler son arrière garde vieillissante (Rüdiger et Alaba ont 32 ans, et Militao est blessé pour un long moment) avec plus de jeunesse. Une somme de 60 M€ (sa clause de départ est fixée à 58 M€) est évoquée pour déloger le joueur de 19 ans d’Angleterre, où il est arrivé l’été dernier seulement et où son contrat court jusqu’en 2030.

Le natif d’Amsterdam a répondu à l’intérêt des Merengues durant une interview accordée à El Chiringuito. «C’est une fierté qu’une si grande équipe s’intéresse à vous. Le Real est une grande équipe et tous les joueurs veulent y jouer le plus possible, souligne ce fan de Sergio Ramos. Si je veux y jouer ? Nous verrons. (…) J’ai reçu des appels d’amis qui m’ont dit : "Va au Real Madrid !" J’ai ri car il y en a aussi d’autres qui m’ont dit d’aller au Barça…» Le défenseur a fait mine de ne pas savoir si d’autres clubs s’interessaient à lui mais il a admis avoir de l’admiration pour Ancelotti. «C’est un très bon entraîneur. Il n’est pas au Real Madrid par hasard.»