Le Real Madrid accélère pour sa priorité mercato à 60 M€

Le Real Madrid rêve plus grand. Ce mardi, AS explique que le Real Madrid veut s’offrir «une triple couronne» cette saison. «Après avoir démoli La Cerámica, le Real Madrid et Carlo Ancelotti semblent encore plus susceptibles de remporter la Ligue des champions, la Liga et la Coupe du Roi», écrit le quotidien espagnol. Mais le chemin sera très long pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui n’impressionnent pas forcément mais qui répondent toujours présents quand sonne l’heure des grands rendez-vous. Pour cela, ils compteront sur leurs Galactiques Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo, sans oublier la recrue phare du dernier mercato : Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Cet été 2025, le Français ne sera plus le petit nouveau. Les Merengues comptent accueillir plusieurs renforts. Pour le poste de latéral droit, c’est Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat à Liverpool, qui tient la corde. L’Anglais viendra compenser l’absence de Dani Carvajal, avant de le concurrencer. Les champions d’Europe et d’Espagne comptent également mettre la main sur un défenseur central. Les nombreuses blessures à ce poste (Eder Militão, David Alaba durant de longs mois) et les cadres vieillissants ont convaincu les Madrilènes qu’il était temps d’injecter du sang neuf. Ils en ont eu d’autant plus la certitude lorsqu’ils ont vu le jeune Raul Asencio (22 ans) à l’œuvre.

Les Merengues accélèrent pour Huijsen

Le Real Madrid veut donc rajeunir leur arrière-garde, tout en s’appuyant encore quelque temps sur des tauliers. Ces derniers mois, plusieurs noms sont sortis du chapeau. En effet, Ibrahima Konaté (Liverpool), Jarrad Branthwaite (Everton) et William Saliba (Arsenal) sont sur la short-list des Merengues. Une liste où est également inscrit le nom de Dean Huijsen (Bournemouth). Ce n’est pas la première fois que son nom est cité dans la capitale espagnole. Mais ce mardi, The Sun explique que le Real Madrid est plus que jamais sur le coup pour le footballeur né le 14 avril 2005 à Amsterdam. D’autant qu’il vient d’être appelé pour la première fois avec la Roja afin de remplacer Iñigo Martinez. Hispano-néerlandais, il a joué avec les sélections jeunes hollandaises des catégories U16 à 19.

La suite après cette publicité

Puis, il a rejoint l’équipe nationale espagnole chez les Espoirs (7 sélections, 1 but). Hier, il a franchi une nouvelle étape en intégrant la Roja. Tout cela est observé de près par le Real Madrid, qui compte accélérer le mouvement pour recruter le joueur de 19 ans selon The Sun. Le média anglais précise que l’écurie espagnole est venue le superviser à plusieurs reprises en Premier League et qu’elle compte également le faire lorsqu’il sera en sélection. «C’est un honneur d’avoir un si grand club intéressé. C’est spécial et ça signifie que vous réussissez bien» a même réagi l’interessé ce soir à Relevo. Recruté pour 15,2 M€ l’été dernier à la Juventus, le défenseur central est aussi dans le viseur de Manchester United. Le PSG a été cité comme un point de chute potentiel ces derniers mois. Mais tout ce petit monde devra passer à la caisse. En effet, le joueur sous contrat jusqu’en 2030 (27 matches, 2 buts) dispose d’une clause de départ fixée à 60 M€. Madrid connaît le prix à payer.