Contrairement à ce qu’affirmait le quotidien catalan Sport ce matin, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de bouger pour Neymar cet été. C’est la Cadena COPE qui a contacté le club de la capitale espagnole et la réponse aurait été très claire.

Le joueur n’est plus dans le viseur des Merengues suite à ses deux saisons compliquées à Paris, en plus de ses problèmes extra-sportifs. Le Real Madrid estime également ne pas avoir besoin de monde à son poste, et s’il y a un joueur à aller chercher du côté de Paris, c’est surtout Kylian Mbappé.

