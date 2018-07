Zlatko Dalić l’avait mauvaise après le match. S’il a félicité l’Equipe de France pour ce titre obtenu, il a ensuite chargé contre l’arbitrage et la VAR, revenant notamment sur ce penalty qui n’aurait pas dû être accordé selon lui.

« Tout d’abord, je me dois de féliciter la France pour le titre de champion du Monde. Nous avons bien joué au cours des vingt premières minutes. Nous avons contrôlé la partie. Ensuite, il y a eu ce CSC sur un coup de pied arrêté. On s’est remis à jouer. Puis le penalty a été donné. Dans une finale de Coupe du Monde, on n’accorde pas ce genre de penalty.. Il nous a manqué la chance des premiers matches. Je dois féliciter mes joueurs pour leur match, probablement le meilleur dans ce tournoi. Contre une équipe aussi forte que la France, on ne peut pas encaisser autant de buts. Nous devons être fiers malgré tout de ce que nous avons fait. S’il vous plaît, ne me faites pas dire des choses négatives sur l’arbitre. J’ai simplement donné ma propre façon de penser. J’ai du respect pour l’arbitre. La VAR, quand ça se prononce en votre faveur c’est bien, sinon ça l’est moins », a lancé le sélectionneur croate.