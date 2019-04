France Football publie dans son édition à paraître ce mardi son traditionnel dossier sur les salaires des stars du football. Dans un communiqué, le magazine dévoile notamment le top 5 des entraîneurs les mieux payés en 2018/19. C’est Diego Simeone, coach de l’Atlético de Madrid, récemment prolongé jusqu’en juin 2022, qui occupe le fauteuil de leader.

Deuxième la saison passée, l’Argentin prend la pole cette année. El Cholo devance José Mourinho, qui malgré son limogeage de Manchester United, émarge à 31 M€ sur la saison. Thierry Henry, lui aussi remercié précipitamment après quelques mois passés sur le banc de l’AS Monaco, a touché 25,5 M€ sur la saison et complète le podium. Pep Guardiola, manager de Manchester City, et Ernesto Valverde, technicien du FC Barcelone récemment prolongé jusqu’en juin 2020, suivent de près (avec respectivement 24 et 23 M€ glanés durant l’exercice).

Le top 5 des entraîneurs les mieux payés en 2018/19 selon France Football :

1- Diego Simeone (Atlético de Madrid) - 41 M€

2- José Mourinho (ex-Manchester United) - 31 M€

3- Thierry Henry (ex-AS Monaco) - 25,5 M€

4- Pep Guardiola (Manchester City) - 24 M€

5- Ernesto Valverde (FC Barcelone) - 23 M€