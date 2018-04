Après les salaires des stars internationales et celles évoluant en Ligue 1, France Football s’est penché sur les rémunérations des entraîneurs (revenus publicitaires inclus). Et le mieux payé cette saison est José Mourinho. C’est la 13e fois que le Portugais de Manchester United figure en tête du classement de l’hebdomadaire.

Le Special One devance Marcello Lippi, dont la mission à la tête de la sélection de Chine lui rapporte 23 M€ par an, et Diego Simeone, rémunéré à hauteur de 22 M€ pour son travail à la tête de l’Atlético Madrid. Seul Français du top 10, Zinedine Zidane perçoit lui 21 M€ par an au Real Madrid. Un seul entraîneur de Ligue 1 apparaît dans le top 20 : Leonardo Jardim (AS Monaco, 12e, 11 M€).

Le top 10 des entraîneurs les mieux payés selon France Football :

1. José Mourinho (Manchester United) - 26 M€

2. Marcello Lippi (Chine) - 23 M€

3. Diego Simeone (Atlético Madrid) - 22 M€

4. Zinedine Zidane (Real Madrid) - 21 M€

5. Pep Guardiola (Manchester City) - 20 M€

6. Carlo Ancelotti (ex-Bayern Munich) - 17 M€

7. Ernesto Valverde (FC Barcelone) - 15 M€

8. Jürgen Klopp (Liverpool) - 14 M€

9. Massimiliano Allegri (Juventus Turin) - 13,5 M€

10. Antonio Conte (Chelsea) - 13 M€