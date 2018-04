Beaucoup de choses ont changé en 1 an. Le Real Madrid a gagné une Ligue des Champions de plus et Cristiano Ronaldo a rattrapé Lionel Messi au nombre de Ballons d’Or, en en ajoutant un 5e à sa collection. Mais sur le plan financier aussi, cela a bougé. Comme chaque année, France Football publie le classement des footballeurs ayant gagné le plus d’argent sur la saison 2017-2018. Ce classement inclut les salaires buts, les primes mais aussi les rémunérations liées aux sponsors. Et à ce petit jeu-là, CR7 a perdu son trône.

En effet, pour la première fois, un joueur a dépassé la barre des 100 M€ glanés sur une saison et il s’agit bien de Lionel Messi, qui a touché le pactole avec 126 M€. Il faut dire que l’Argentin a prolongé son contrat avec le FC Barcelone et obtenu une revalorisation salariale conséquente. Son salaire tourne ainsi autour des 35 M€ nets par saison. Par rapport à la saison précédente (76,5 M€ en 2016-2017), il a donc gagné 50 M€ de plus.

Neymar se rapproche de CR7

Cristiano Ronaldo a lui aussi augmenté ses revenus, passant de 87,5 M€ en 2016-2017 à 94 M€ en 2017-2018. Mais le Portugais est obligé de céder son fauteuil de leader à son plus grand rival. Derrière les deux meilleurs joueurs de la planète, on trouve celui qui rêve de les déloger, le Brésilien Neymar, avec 81,5 M€ gagnés en 2017-2018. Soit presque 30 M€ de plus que la saison précédente. Son passage au PSG, avec un salaire conséquent (48,9 M€ en comptant les primes selon France Football), a gonflé ses revenus de manière spectaculaire.

A la quatrième place, on trouve Gareth Bale, qui a récupéré 44 M€ en 2017-2018. A peine plus qu’en 2016-2014 (41 M€). Un joli pactole pour un joueur qui a clairement perdu de sa superbe avec le Real Madrid. Petite surprise à la 5e place avec la présence de Gerard Pique, absent du top 10 la saison passée. Comme pour Messi, sa prolongation de contrat, avec revalorisation, au Barça a bien aidé. Il a récolté 29 M€ sur la saison.

Le classement de la saison 2016-2017 :

Salaires : le top 10 des joueurs les mieux payés au monde