Annoncé très proche de Manchester United jusqu’à ce week-end, Bruno Fernandes (25 ans) semble s’éloigner doucement d’Old Trafford. La presse anglaise est désormais beaucoup moins optimiste dans la réalisation du transfert du milieu portugais. Les dirigeants des deux clubs ne parviennent pas à s’entendre puisque le Sporting exige toujours 70 M€, quand les Red Devils ne proposent pour le moment qu’une cinquantaine de millions d’euros.

« On parle beaucoup de son départ. Je crois que les gens à l’extérieur du club ressentent cela plus que nous. Nous ne le ressentons pas. Nous ne sentons pas que Bruno pense à partir. Il est compétitif et impliqué », a même lâché Emanuel Ferro l’entraîneur adjoint des Leones dans les colonnes d’A Bola. Le média portugais explique tout de même que Manchester United réfléchissait à augmenter son offre par le biais des bonus. L’affaire n’est peut-être pas encore terminée mais elle a pris du plomb dans l’aile.