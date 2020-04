Et si Raúl de Tomás (25 ans) connaissait un cinquième club en un an ? Après un prêt au Rayo Vallecano, puis un retour dans son club formateur, le Real Madrid, et deux transferts successifs à Benfica puis à l’Espanyol Barcelone, l’attaquant est suivi par le FC Valence. Le club che l’avait déjà ciblé l’été dernier mais avait finalement jeté son dévolu sur Maxi Gomez.

Le dossier revient maintenant sur la table et selon Superdeporte, les Valenciens sont bien décidés à le faire signer. Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2026, l’aventure de Raúl de Tomás en Catalogne sera dictée par la fin de saison de l’Espanyol, dernier de Liga avec six points de retard sur le Celta, premier non relégable. Les Blanquinegros verraient alors d’un bon oeil la relagation du club catalan en deuxième division. Affaire à suivre.