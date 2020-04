En octobre dernier, The Times révélait que QSI, propriétaire du Paris Saint-Germain, avait fait une offre à Andrea Radrizzani, propriétaire de Leeds, pour racheter le club. Si le club actuel leader de Championship avait reçu pas moins de 20 offres de reprise, l’actuel propriétaire dévoilait au média britannique que le contingent qatari avait sa préférence : « Concernant l’option de Qatar Sports Investment et de Nasser, ce sont avant tout des amis, nous avons de très bonnes relations depuis longtemps. Deuxièmement, ils ont la possibilité d’amener le club au niveau de Manchester City et d’être compétitifs, ce qui serait pour nos fans une opportunité fantastique ».

Jeudi, c’est Sky Sports Italia qui vient apporter de l’eau au moulin du projet de rachat du club coaché par Marcelo Bielsa, par QSI. « Ce sont des rumeurs qui durent depuis plus d’un an maintenant. Ce qui est vrai, c’est que nous avons une grande relation sur le plan personnel, il y a un désir de faire quelque chose ensemble, peut-être même dans le football, mais il n’y a rien de concret pour le moment ». C’est ainsi que l’actuel propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, a décrit la situation, avant d’ajouter. « Ces dernières semaines, tout est passé au second plan. Mon désir d’avoir un grand Leeds qui soit protagoniste de la Premier League et pour cela nous aurons besoin de partenaires en plus des 49ers de San Francisco, nous évaluerons cela quand nous serons dans cette ligue ». rien ne devrait donc bouger tant que les Whites ne sont pas montés en Premier League.