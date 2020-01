Après seulement dix apparitions en Ligue 1 avec l’AS Monaco (2 titularisations, 0 but), Jean-Kévin Augustin a décidé de mettre un terme à son aventure sur le Rocher. Bien décidé à retrouver du temps de jeu, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain appartenant au RB Leipzig a finalement trouvé une porte de secours du côté de Leeds. Une arrivée qui ravit l’entraîneur des Peacocks, Marcelo Bielsa.

« C’est un attaquant très mobile. Il est souvent impliqué dans les combinaisons et il est très présent dans la surface. Il a une bonne expérience et il répond aux besoins de notre équipe. C’est un jeune joueur. Quand il jouait en équipe réserve (du PSG, ndlr), il faisait partie des jeunes joueurs les plus connus au monde. Je ne lui ai pas parlé (avant sa signature), car pour moi, le joueur doit d’abord vouloir venir à Leeds. Nous n’avions pas d’ordre dans nos priorités (de recrutement). Nous avons étudié toutes les options que Victor Orta (le directeur sportif de Leeds) nous a données. Elles étaient toutes bonnes et finalement c’est celle menant à Augustin qu’on a pu réaliser. Nous devions remplacer Jack Clarke et Eddie Nketiah et nous avons réglé tout ça. Tout le monde peut mesurer les efforts consentis par la direction de Leeds pour combler les besoins de l’équipe », a déclaré El Loco sur le site officiel du club anglais.