En manque de temps de jeu du côté de l’AS Monaco (2 titularisations seulement en Ligue 1), où il était prêté par le RB Leipzig depuis le début de la saison, Jean-Kévin Augustin (22 ans) change de club.

L’attaquant français est prêté à Leeds United jusqu’à la fin de la saison. L’ancien Parisien était la priorité de Marcelo Bielsa pour renforcer son attaque. Cette cession temporaire dispose visiblement d’une option de prolongation ou d’achat.

#LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig

— Leeds United (@LUFC) January 27, 2020