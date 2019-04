La 32e journée de Liga se termine ce soir avec un duel entre Leganés et le Real Madrid. Ces derniers peuvent d’ailleurs revenir à deux longueurs de l’Atlético de Madrid en cas de succès. Pour y parvenir, Zinedine Zidane organise son équipe en 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts. Ce dernier peut compter sur Dani Carvajal, Raphaël Varane, Nacho Fernandez et Marcelo en défense tandis que Casemiro, Luka Modric et Federico Valverde évoluent au cœur du jeu. Seul en pointe de l’attaque, Karim Benzema est épaulé par Isco et Marco Asensio.

Du côté de Leganés, le système choisi est un 3-5-2 avec Ivan Cuellar dans les cages. Unai Bustinza, Kenneth Omeruo et Dimitris Siovas forment la défense alors que les rôles de pistons sont assurés par Allan Nyom et Jonathan Silva. Positionné en tant que sentinelle, Ruben Perez est auprès de Javier Eraso et Mikel Vesga. Le duo composé de Martin Braithwaite et Guido Carrillo évolue en attaque.

Les compositions :

Leganés : Cuellar - Bustinza, Omeruo, Siovas - Nyom, Eraso, Perez, Vesga, Silva - Braithwaite, Carrillo

Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo - Casemiro, Modric, Valverde - Isco, Benzema, Asensio