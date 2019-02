Alors que Claude Puel a été limogé de son poste d’entraîneur de Leicester hier, suite à la nouvelle défaite à domicile contre Crystal Palace (1-4), plusieurs noms ont émergé concernant son potentiel successeur. Après Brendan Rodgers, Rafael Benítez, Sean Dyche, David Wagner et Nigel Pearson, un nouveau candidat est apparu ce matin avec Roberto Martínez, l’actuel sélectionneur de la Belgique.

Mais Sky Sports indique que la tendance serait plutôt de mettre sur le banc un intérimaire jusqu’à l’été prochain, avec les deux ex-adjoints de Puel, Mike Stowell et Adam Sadler, avant de faire signer un technicien de plus grand standing pendant le mercato estival 2019.

According to Sky sources, @LCFC are considering appointing an interim manager until the end of season as all the potential candidates are currently in work. #SSN

