Priorité du Bayern Munich lors de ce mercato estival, le dossier menant à Leroy Sané (23 ans) a dû être prématurément refermé. L’ailier s’est blessé lors du match opposant Manchester City et Liverpool à l’occasion du Community Shield début août. Une blessure qui n’était autre qu’une rupture des ligaments croisés antérieur du genou droit.

D’après le Mirror, les dirigeants bavarois ont conscience que le joueur sera éloigné des terrains pendant six à sept mois, soit une grosse partie de la saison. Mais ces derniers continuent d’affirmer leur intérêt pour l’international allemand (21 sélections). Ils plancheraient par ailleurs sur d’autres dossiers. En effet, les noms menant à Mario Mandžukić (attaquant, 33 ans) et Emre Can (milieu de terrain, 25 ans) sont cités alors que les deux joueurs ne sont pas indiscutables avec la Juventus Turin.

