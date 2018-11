Usain Bolt ne démarrera pas sa carrière de footballeur professionnel avec les Central Coast Mariners. À l’essai avec le club australien depuis plusieurs semaines, le Jamaïcain, auteur d’un doublé en match de préparation récemment, n’est pas parvenu à trouver un accord avec la direction, comme l’explique un communiqué publié ces dernières heures. « Les Central Coast Mariners et Ricky Simms, l’agent d’Usain Bolt, peuvent ce jour annoncer que la période d’essai de l’intéressé est arrivée à sa fin, avec effet immédiat. Comme déjà annoncé, le club et Ricky Simms ont discuté avec des partenaires extérieurs pour trouver une solution commerciale qui conviendrait à toutes les parties. Malgré des discussions prometteuses, Bolt et les Central Coast Mariners ont amicalement conclu qu’ils ne seraient pas capables de trouver une solution rapidement », peut-on lire sur le site officiel de l’écurie.

Quelques instants plus tard, le manager Shaun Mielekamp a donné de plus amples détails sur la fin de l’aventure commune, expliquant que les Mariners avaient fait tous les efforts possibles pour conserver La Foudre, lui proposant un contrat sans être toutefois capables de répondre à ses exigences financières. Le multiple champion olympique a laissé un message à la formation australienne. « Je voudrais remercier les Central Coast Mariners, du propriétaire aux supporters en passant par les coaches, le staff technique et les joueurs, pour m’avoir aussi bien accueilli pendant mon passage ici. Je souhaite au club tout le succès possible pour la saison à venir », a lancé l’athlète. On attend désormais d’en savoir plus sur l’avenir de l’ancien sprinteur de 32 ans.