En rejoignant les Central Coast Mariners en Australie, l’homme le plus rapide du monde réalisait déjà son rêve. Mais cette fois, le rêve est bien devenu réalité. En effet, La Foudre a enfin frappé. Usain Bolt a inscrit son premier but avec les Mariners contre le Macarthur South West United à la 55e minute, pour sa première titularisation. Et il a même doublé la mise à la 69e minute sur un cafouillage de la défense, avant d’être remplacé.