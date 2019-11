Les éliminatoires de l’Euro 2020 se poursuivent et en ce début de soirée à Saint-Pétersbourg, la Russie reçoit la Belgique. Un duel très intéressant entre deux nations solides qui participeront au tournoi en juin et juillet prochain.

A domicile, la Russie de Stanislav Cherchesov doit évoluer sans Denis Cheryshev et Aleksandr Golovin blessés. Le 4-4-2 habituel laisse donc place à un 3-4-3 où Guilherme Marinato prend place dans les cages. Andrey Semenov, Georgiy Dzhikiya et Sergey Petrov composent la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Mario Fernandes et Yuri Zhirkov. Au milieu de terrain, Magomed Ozdoev et Roman Zobnin composent le double pivot. Un cran plus haut, Aleksey Miranchuk et Aleksey Ionov accompagnent Artem Dzyuba en attaque.

De son côté, la Belgique de Roberto Martinez mise sur un 3-4-3 assez classique. Thibaut Courtois évolue dans les buts derrière Thomas Vermaelen, Dedryck Boyata et Tobi Alderweireld. Timothy Castagne et Thorgan Hazard sont situés dans les couloirs alors qu’on retrouve Kevin De Bruyne et Axel Witsel au cœur du jeu. Dries Mertens et Eden Hazard soutiennent Romelu Lukaku en attaque.

Les compositions :

Russie : Guilherme - Semenov, Dzhikiya, Petrov - Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Zhirkov - Miranchuk, Dzyuba, Ionov

Belgique : Courtois - Vermaelen, Boyata, Alderweireld - Castagne, De Bruyne, Witsel, T. Hazard - Mertens, Lukaku, E. Hazard