Même si le mercato hivernal a fermé ses portes le 31 janvier dernier, le FC Barcelone continue sa quête d’un attaquant pour renforcer le secteur offensif de Quique Setién pour la seconde partie de l’exercice 2019-2020. La Fédération espagnole de football pourrait en effet accorder la possibilité aux Blaugranas de recruter un joueur en tant que joker médical dans les prochains jours. La faute notamment à la rechute d’Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse droite et qui sera opéré mardi en Finlande, ainsi qu’à la longue absence de Luis Suarez, opéré du genou droit.

Et selon les informations de Mundo Deportivo, les décideurs catalans n’ont pas oublié Willian José (28 ans). L’attaquant brésilien de la Real Sociedad (8 réalisations en 22 rencontres de championnat) est enthousiaste à l’idée de rejoindre le Barça mais n’en fait pas une fixette. Mais la direction blaugrana n’a pas encore pris sa décision et réfléchit encore, notamment par rapport au prix qu’il faudra aligner pour Willian José (le club basque avait refusé une offre de Tottenham de 15M€ cet hiver). En cas d’échec dans ce dossier, la solution de repli pourrait se nommer Loren Morón (26 ans), l’attaquant du Betis Séville (8 buts en 22 matches de Liga cette saison), toujours d’après le quotidien ibérique. Mais le temps presse pour le FC Barcelone, qui compte 3 unités de retard sur le Real Madrid en championnat et affrontera Naples en 8e de finale de la Ligue des Champions.