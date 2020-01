Décidément, la soirée de jeudi a laissé des traces au FC Barcelone. Après la défaite contre l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (2-3) après avoir mené 2-1, Ernesto Vavlerde a alors été sous le feu des projecteurs. L’avenir du technicien espagnol est incertain... Et concernant les joueurs, le club catalan a perdu sur blessure Luis Suarez. Présent durant toute la rencontre, l’attaquant uruguayen avait finalement joué sous infiltrations contre les Colchoneros.

Du coup, deux jours plus tard, les Blaugranas avaient publié un communiqué pour confirmer la blessure et expliquer dans le même temps que le joueur âgé de 32 ans allait être opéré dans la journée de dimanche. Le principal concerné devait en effet subir une intervention chirurgicale au niveau du ménisque externe du genou droit. La presse espagnole évoquait alors une absence d’environ six semaines... Mais Luis Suarez ne reviendra pas sur les terrains avant le mois de mai !

Le FC Barcelone a en effet publié un nouveau communiqué cet après-midi. Et Luis Suarez, meilleur buteur du club cette saison avec 14 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues, sera absent quatre mois ! L’Uruguayen a été opéré comme prévu ce dimanche du ménisque du genou droit. « L’avant-centre du FC Barcelone Luis Suarez a subi une arthroscopie dimanche afin de résoudre grâce à une suture son problème au ménisque du genou droit. La durée de son absence est estimée à 4 mois », peut-on lire dans le communiqué.

Le ménisque est d’ailleurs un problème récurrent pour le goleador. En effet, il avait déjà subi une opération en mai dernier. Cette longue absence est un gros manque pour les Catalans, premiers de Liga et qui affronteront le Napoli en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L’Uruguayen devrait donc revenir début mai et manquera ainsi la quasi-totalité de la deuxième partie de la saison. Reste désormais à savoir si le FC Barcelone va le remplacer numériquement cet hiver pendant le mercato.

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51

