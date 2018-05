En pleine préparation pour la Coupe du monde en Russie qui débute le 14 juin prochain, la Belgique récite ses gammes avant d’affronter l’Angleterre, la Tunisie et le Panama les 18, 23 et 28 juin prochains.

À l’entraînement hier après-midi, c’était séance de reprises de volée. Et à ce jeu là, ce sont Vincent Kompany et Kevin De Bruyne, le défenseur et le milieu offensif de Manchester City qui se sont illustrés.