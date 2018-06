Champion du monde en 2006 avec l’Italie, Marco Materazzi s’est distingué lors de la finale contre la France en marquant un but, mais surtout en provoquant l’exclusion de Zinedine Zidane. Interrogé par le Guardian, l’ancien joueur de l’Inter Milan a donné les raisons du titre italien : « Il y a plusieurs raisons, mais il y a un aspect essentiel de notre triomphe qui est absolument essentiel : nous nous sommes battus les uns pour les autres en Allemagne. Nous étions une bonne équipe. L’unité du groupe est le secret. »

Un sens du sacrifice et une mise en avant du collectif qu’il juge supérieure à toute forme d’individualité : « L’équipe doit être unie. C’est plus important que n’importe quelle capacité sportive individuelle. Il est fondamental pour tout le monde de se concentrer sur l’objectif, de gagner la Coupe du Monde, et en 2006 nous l’étions. Nous étions aussi un groupe d’amis - plus qu’une collection de footballeurs - et cela nous a énormément aidés. »