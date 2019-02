Dimanche soir, le Real Madrid s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Levante dans un match avec énormément de polémique. Les Merengues ont effectivement obtenu deux penaltys, dont un plus ou moins polémique après une faute de Doukouré sur Casemiro dans sa surface.

Ignacio Iglesias Villanueva, l’arbitre de la rencontre, est revenu sur l’action. « J’ai sifflé penalty parce que j’ai vu penalty. On doit prendre les décisions en quelques dixièmes de seconde. Nous n’avons pas créé ce protocole, nous l’appliquons. Si demain ça change et on nous demande par exemple d’aller voir l’écran plus souvent, on le fera », s’est-il justifié à Radio Marca.