Comme chaque mercredi, la Commission de Discipline de la LFP se tenait pour se pencher sur les dernières rencontres de Ligue 1 et Ligue 2. Expulsés vendredi soir contre l’Olympique Lyonnais (0-4, 17e journée du championnat de France), les joueurs du Nîmes Olympique Théo Valls et Gaëtan Paquiez sont fixés. Le premier, auteur d’un pied un peu trop haut sur Maxence Caqueret, a écopé de deux matches de suspension. Le second, rentré au vestiaires prématurément suite à deux avertissements, ratera une seule rencontre

Un autre joueur avait été expulsé ce week-end. Le défenseur de Montpellier Pedro Mendes, qui a vu rouge lors de la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain (1-3), a reçu un match de suspension. Pour le reste, la Ligue a décidé de sanctionner l’Olympique Lyonnais. Suite au comportement des supporters lors du match face à Nice le 23 novembre, la tribune basse du Virage Sud a été partiellement fermée pour un match.

Les décisions du mercredi 11 décembre :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 CONFORAMA

Deux matchs de suspension

Théo VALLS (Nîmes Olympique)

Un match de suspension

Pedro MENDES (Montpellier Hérault SC)

Gaëtan PAQUIEZ (Nîmes Olympique)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 17 décembre 2019 à 0h00.

John BOYE (FC Metz)

Joris CHOTARD (Montpellier Hérault SC)

Thomas DELAINE (FC Metz)

Julian DRAXLER (Paris Saint-Germain)

Kevin STROOTMAN (Olympique de Marseille)

DOMINO’S LIGUE 2

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 17 décembre 2019 à 0h00.

Malaly DEMBELE (AS Nancy Lorraine)

Abdelhamid EL KAOUTARI (AS Nancy Lorraine)

Anthony GONCALVES (SM Caen)

Adrian GRBIC (Clermont Foot 63)

Medhy GUEZOUI (FC Chambly Oise)

Ousmane KANTE (Paris FC)

10ème journée : Valenciennes FC – Grenoble Foot 38 du 4 octobre 2019

Comportement de M. Eddy ZDZIECH, Président du Valenciennes FC

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

10ème journée : Valenciennes FC – Grenoble Foot 38 du 4 octobre 2019

Comportement de M. Régis VERCRUYSSE, Directeur Sûreté et Sécurité du Valenciennes FC

Quatre matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles

16ème journée : Clermont Foot 63 – Chamois Niortais du 29 novembre 2019

Comportement de M. Mikael HANOUNA, Dirigeant des Chamois Niortais

Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

POLICE DES TERRAINS

Fermeture à titre conservatoire

LIGUE 1 CONFORAMA

17ème journée : Montpellier Hérault SC – Paris Saint-Germain du 7 décembre 2019

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et utilisation de laser

Fermeture à titre conservatoire de la tribune Etang de Thau du Stade de la Mosson.

Usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et intrusion

LIGUE 1 CONFORAMA

14ème journée : Olympique Lyonnais – OGC Nice du 23 novembre 2019

Comportement des supporters de l’Olympique Lyonnais : usage d’engins pyrotechniques et jets d’objets

Fermeture partielle pour un match de la partie basse du Virage Sud du Groupama Stadium.

14ème journée : FC Metz – Stade de Reims du 23 novembre 2019

Comportement des supporters du FC Metz : jets d’objets

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

15ème journée : Olympique de Marseille – Stade Brestois 29 du 29 novembre 2019

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

15ème journée : OGC Nice – Angers SCO du 30 novembre 2019

Comportement des supporters de l’OGC Nice : usage d’engins pyrotechniques

1.500€ d’amende pour l’OGC Nice.

15ème journée : RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais du 30 novembre 2019

Comportement des supporters du RC Strasbourg Alsace : jets d’objets

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

15ème journée : LOSC Lille – Dijon FCO du 30 novembre 2019

Intrusion d’un jeune supporter pendant la rencontre

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

DOMINO’S LIGUE 2

16ème journée : Rodez Aveyron Football – Havre AC du 29 novembre 2019

Comportement des supporters du Rodez Aveyron Football : jets d’objets

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

16ème journée : Valenciennes FC – RC Lens du 29 novembre 2019

Comportement des supporters du Valenciennes FC : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

16ème journée : Valenciennes FC – RC Lens du 29 novembre 2019

Comportement des supporters du RC Lens : usage d’engins pyrotechniques et jets d’objets

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

16ème journée : FC Sochaux-Montbéliard – ESTAC Troyes du 30 novembre 2019

Comportement des supporters du FC Sochaux-Montbéliard : usage d’engins pyrotechniques et jets d’objets

4.500€ d’amende pour le FC Sochaux-Montbéliard.

17ème journée : SM Caen – AS Nancy Lorraine du 2 décembre 2019

Intrusion d’un spectateur

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.