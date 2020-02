Comme chaque mercredi, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) se tenait ce soir et trois cas devaient être étudiés en Ligue 1. Expulsé dimanche lors de la rencontre entre le PSG et les Girondins de Bordeaux (4-3) suite à deux avertissements, Neymar attendait notamment sa sanction. Et l’international brésilien a écopé d’un match de suspension. Le numéro 10 manquera donc la rencontre face à Dijon ce week-end.

Auteur d’un geste dangereux sur Eduardo Camavinga lors de Rennes-Nîmes (2-1), Anthony Briançon avait vu rouge en seconde période. Le capitaine des Crocodiles a lui reçu une suspension de trois matches dont un avec sursis. Habib Diallo (FC Metz), qui a poussé le joueur de l’OL Marçal vendredi soir (0-2), a reçu la même suspension pour son mauvais geste.

Les décisions du mercredi 26 février 2020 :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 CONFORAMA

Trois matchs de suspension dont un match avec sursis

Anthony BRIANCON (Nîmes Olympique)

Habib DIALLO (FC Metz)

Un match de suspension

Neymar JR (Paris Saint-Germain)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 3 mars 2020 à 0h00.

Presnel KIMPEMBE (Paris Saint-Germain)

Ibrahim SANGARE (Toulouse FC)

William VAINQUEUR (Toulouse FC)

DOMINO’S LIGUE 2

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Boubacar Dit Kiki KOUYATE (ESTAC Troyes)

Clément MICHELIN (RC Lens)

Birama TOURE (AJ Auxerre)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 3 mars 2020 à 0h00.

Simon BANZA (RC Lens)

Joris CHOUGRANI (Rodez Aveyron Football)

Pierre LEMONNIER (Le Mans FC)

Aurélien SCHEIDLER (US Orléans)

26ème journée : ESTAC Troyes – AJ Auxerre du 24 février 2020

Exclusion de M. Michel PADOVANI, entraîneur adjoint de l’AJ Auxerre

Deux matchs de suspension dont un match par révocation du sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Exclusion de M. Thomas JOUBERT, préparateur physique de l’AJ Auxerre

Deux matchs de suspension dont un match par révocation du sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Exclusion de M. Damien OTT, entraineur adjoint de l’ESTAC Troyes

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

26ème journée : Rodez Aveyron Football – FC Lorient du 21 février 2020

Demande de retrait du carton jaune infligé à Yoane WISSA

Après visionnage des images, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le jeudi 5 mars 2020 à 18h00.