Le premier match du samedi (13h) en Espagne comptant pour la 21e journée de Liga opposait deux clubs aux ambitions bien différentes cette saison. L’Espanyol Barcelone (20e, 14 points), se battant pour éviter la relégation, recevait l’Athletic Bilbao (8e, 30 points), qui cherche à obtenir un ticket pour disputer une compétition européenne la saison prochaine. La rencontre débutait sur les chapeaux de roue pour les visiteurs quand Asier Villalibre ouvrait le score d’une frappe limpide sur un service parfait d’Iker Muniain dans la surface de réparation des Catalans (1-0, 12e).

Mais l’Espanyol ne se laissait pas abattre et parvenait à revenir à la marque par l’intermédiaire de Raul De Tomas. L’ancien attaquant du Real Madrid, débarqué en provenance de Benfica le 9 janvier dernier (20M€), reprenait le ballon de volée en renard des surfaces après une partie de billard dans la surface du portier de Bilbao, Iago Herrerín (1-1, 63e), et inscrivait son 2e but en autant de matches sous ses nouvelles couleurs. L’Hispano-Dominicain permet à son équipe de grappiller une place (19e, 15 points) au classement. L’Espanyol Barcelone enchaîne un 3e match sans défaite en championnat mais accuse toujours 3 points de retard sur le 1er non relégable (Majorque). L’Athletic Bilbao n’y arrive toujours pas, puisqu’il s’agit du 5e nul consécutif pour les Basques, qui dépassent tout de même la Real Sociedad et Valence (6e, 31 points) grâce à une meilleure différence de buts (+7).