Pour le compte de la quinzième journée de Liga, l’Espanyol accueillait Osasuna à l’Estadi Cornellà-El Prat. Tenus en échec par Getafe (1-1) le week-end dernier, les hommes de Pablo Machin devaient absolument rafler la mise pour se rapprocher du Celta Vigo au classement. Pour Osasuna battu par Bilbao (1-2) lors de la dernière journée, une victoire pouvait lui permettre de revenir dans le top 10. La rencontre démarrait bien pour l’Espanyol qui ouvrait le score sur penalty par Roca (1-0, 20e, sp).

Mais au retour des vestiaires, Estupinan centrait pour Ruben Garcia dont la tête ne laissait aucune chance à Lopez (1-1, 46e). Une égalisation qui galvanisait les hommes d’Arrasate. Ces derniers prenaient l’avantage trois minutes plus tard par Chimy Avila qui profitait d’une boulette d’un défenseur pour ajuster Lopez (1-2, 49e). En fin de match, Moncayola filait seul au but et trompait de près Lopez (1-3, 84e). Dans le temps additionnel, Torres sur penalty scellait le succès des siens (1-4, 90+2, sp). La réduction du score de Calleri (2-4, 90+3) ne changeait rien... Avec ce nouveau revers, les choses se compliquaient encore un peu plus en queue de peloton pour l’Espanyol...