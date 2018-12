Cette 18ème journée de Ligue 1 est encore impactée par les potentielles manifestations des Gilets Jaunes samedi et par l’actualité plus récente liée à l’attentat de Strasbourg. Après les reports de Nantes-Montpellier, Guingamp-Rennes, Marseille-Bordeaux, Nice-Saint-Etienne et Caen-Toulouse, c’est désormais au tour d’Amiens-Angers d’être remis à une date ultérieure.

Sur demande de la préfecture, la rencontre sera donc disputée à une autre date. Pour le moment, seuls quatre matchs vont se disputer ce week-end : Dijon-PSG (samedi, 17 heures), Reims-Strasbourg (20 heures), Lyon-Monaco (dimanche, 13 heures) et Nîmes-Lille (15 heures).