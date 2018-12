Et de cinq. Après le match entre Nice et Saint-Etienne, mais aussi ceux entre Caen-Toulouse (déjà reprogrammé), Nantes-Montpellier et Marseille-Bordeaux, c’est cette fois le derby breton entre Guingamp et le Stade Rennais d’être reporté.

Initialement prévu à 17 heures dimanche, le match a été reporté à la demande de la préfecture des Côtes-d’Armor et avec l’accord de la Ligue de Football Professionnel. Ce report est lié aux manifestations des « gilets jaunes ». Aucune date n’a encore été communiquée pour rejouer ce match.