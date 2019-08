Cet été encore, la Ligue s’est exportée à l’étranger. D’abord avec les EA Ligue 1 Games à Washington (USA) puis le Trophée des champions à Shenzen (Chine) entre le PSG et le Stade Rennais. Une vitrine importante pour le football français que Didier Quillot compte bien encore exploiter dans les années à venir comme il l’a confié à Europe 1.

« J’ai envie de proposer une grande tournée aux États-Unis, en couplant deux événements : la EA Ligue 1 Games et le Trophée des champions, explique le directeur général de la LFP. Cela permettrait d’intensifier la présence de la Ligue 1 aux États-Unis, fin juillet, début août. Rien n’est encore décidé, il faut faire la synthèse. On a deux priorités géographiques dans le plan de développement de la Ligue 1 à l’internationale : la Chine et les États-Unis. »

