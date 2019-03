Depuis l’arrivée des investisseurs qatariens en 2011, le Paris Saint-Germain s’était quasiment tout le temps hissé en tête du classement de l’affluence moyenne des stades de Ligue 1, en étant seulement dépassé par l’OM en 2015. Mais cette saison, les Franciliens ne sont plus les premiers en termes d’affluence, malgré un taux de remplissage de 98% de leur stade, ce qui constitue le meilleur total pour un club français.

C’est l’Olympique Lyonnais qui attire le plus de monde, avec 48 540 spectateurs en moyenne, juste devant Marseille et ses 48 453 supporters (si l’on excepte le match joué à huis clos contre Bordeaux, l’OM est premier avec 51 786 spectateurs). Le PSG se retrouve ainsi 3e (47 033 supporters), et il sera compliqué pour eux de faire mieux, étant donné que le Parc des Princes ne compte que 47 929 places. En fin de ce classement, on retrouve pour la troisième année consécutive Monaco à la dernière place (8 475 spectateurs en moyenne), juste derrière Amiens (10 778) et Angers (10 415).