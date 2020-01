Dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux accueillaient l’Olympique Lyonnais au Matmut Atlantique. Les choses se corsaient dès le quart d’heure de jeu pour l’OL qui rendait les armes une première fois dans ce match. Andersen à l’entrée de la surface lyonnaise assurait mal sa passe pour Lopes. Briand en profitait et glissait le ballon au fond des filets (1-0, 15e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia réagissaient. Bien décalé par Dembélé, Cornet décochait une frappe déviée par Sabaly et égalisait (1-1, 50e). Trois minutes plus tard, l’OL prenait les devants grâce à Dembélé. Bien décalé par Cornet, l’attaquant lyonnais ajustait Costil d’une lourde frappe (1-2, 53e). Lyon pouvait enfoncer le clou mais Cornet perdait son duel face à Costil (70e) et Dembélé voyait sa tentative heurter la transversale (75e). Grâce à ce huitième succès de la saison, l’Olympique Lyonnais se hissait à la cinquième place au classement.